В Госдуме предложили создать фонд для выплат сотрудникам обанкротившихся компаний

Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов прокомментировал идею создания системы страхования от потери заработка в результате банкротства компании.

«На наш взгляд, в России можно было бы создать такой фонд или наделить полномочиями существующие фонды. Этот фонд осуществлял бы выплаты работникам, которым должны предприятия-банкроты, из расчёта МРОТ за месяц долга, а остальную сумму работники получали бы в прежнем порядке. При этом фонд имел бы возможность взыскивать уплаченные средства с должника и его владельца», — пояснил парламентарий в беседе с ФАН.

По его мнению, эта инициатива поможет снизить напряжённость в обществе и уменьшить сумму задолженности работодателей перед сотрудниками.

Ранее сообщалось, что за январь — март 2020 года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.