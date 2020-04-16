В Госдуме предложили создать фонд для выплат сотрудникам обанкротившихся компаний

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов прокомментировал идею создания системы страхования от потери заработка в результате банкротства компании.
В Госдуме предложили создать фонд для выплат сотрудникам обанкротившихся компаний
  • РИА Новости

«На наш взгляд, в России можно было бы создать такой фонд или наделить полномочиями существующие фонды. Этот фонд осуществлял бы выплаты работникам, которым должны предприятия-банкроты, из расчёта МРОТ за месяц долга, а остальную сумму работники получали бы в прежнем порядке. При этом фонд имел бы возможность взыскивать уплаченные средства с должника и его владельца», — пояснил парламентарий в беседе с ФАН.

По его мнению, эта инициатива поможет снизить напряжённость в обществе и уменьшить сумму задолженности работодателей перед сотрудниками.

Ранее сообщалось, что за январь — март 2020 года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить