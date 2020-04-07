В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По словам руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, рост числа банкротств органический — он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре.

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.

Между тем в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса» сообщали, что количество банкротств граждан в России за 2019 год выросло почти на 57%. По сведениям специалистов, за 2019 год несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

По данным Объединённого кредитного бюро, общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 млн.

По итогам 2019 года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд. Основной причиной стало отсутствие у должников имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

Как отметили в «Федресурсе», больше всего личных банкротств зарегистрировано в Москве и Московской области — 9,4 тыс. Далее следуют Самарская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург.