В Ленобласти нашли останки 75 красноармейцев

У автодороги «Кола» в Ленинградской области нашли останки 75 красноармейцев.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Большое количество останков обнаружили дорожные рабочие во время реконструкции трассы. Бойцы Великой Отечественной войны находились под проезжей частью старой трассы Мурманского шоссе», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что, судя по учётным документам, в указанном районе нет воинского захоронения.

В настоящее время поисковики обследуют участок с 51-го по 68-й километр, используя специальное оборудование, чтобы определить границы расположения останков и их точную численность.

Ранее сетевое издание Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.