На Аллее Славы мемориала «Самбекские высоты» в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны, сообщает Rostovgazeta.ru.

«Мы вспоминаем подвиг воинов Советской армии, 76 лет назад освободивших Ростовскую область. Этому предшествовали кровопролитные сражения на территории донского края на протяжении всего Миус-фронта. Здесь сложили свои головы в годы Великой Отечественной войны более 800 тыс. солдат и офицеров», — заявил губернатор Василий Голубев.

Он напомнил, что традиция предавать земле обнаруженные поисковиками останки на Аллее Славы зародилась несколько лет назад.

Как добавил Голубев, из 46 воинов удалось установить фамилии только троих.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в Великую Отечественную войну.