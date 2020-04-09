В Госдуме прокомментировали решение не призывать выпускников школ в армию в 2020 году
- РИА Новости
«Это вполне логично, потому что они так и так бы не попадали под призыв. А у ребят должна быть возможность сдать ЕГЭ и попытаться поступить в учебные заведения», — заявил депутат в беседе с газетой «Известия».
По его словам, это очень грамотное и правильное решение.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускникам предоставят возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
5 апреля сообщалось, что сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.