В Госдуме прокомментировали решение не призывать выпускников школ в армию в 2020 году

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение Генштаба не призывать выпускников школ в армию в 2020 году.
В Госдуме прокомментировали решение не призывать выпускников школ в армию в 2020 году
  • РИА Новости

«Это вполне логично, потому что они так и так бы не попадали под призыв. А у ребят должна быть возможность сдать ЕГЭ и попытаться поступить в учебные заведения», — заявил депутат в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это очень грамотное и правильное решение.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускникам предоставят возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

5 апреля сообщалось, что сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить