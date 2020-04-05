Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«В ходе начавшегося в апреле с. г. призыва граждан на военную службу весны 2020 года в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что уточнение всех необходимых данных призывников проводится сотрудниками военкоматов по телефону.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.