Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы

Короткая ссылка
Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В ходе начавшегося в апреле с. г. призыва граждан на военную службу весны 2020 года в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что уточнение всех необходимых данных призывников проводится сотрудниками военкоматов по телефону.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить