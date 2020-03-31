Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации официального печатного органа оборонного ведомства — газеты «Красная звезда».

«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — говорится в сообщении.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 в российской армии не обнаружено.

По его словам, призывные пункты будут оборудованы тестами на коронавирус. Новобранцы будут обеспечены медицинскими масками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.

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