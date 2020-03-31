В Генштабе России сообщили об отсутствии коронавируса в армии
- РИА Новости
«Сейчас в Вооружённых силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. И в Министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что «призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами».
По его словам, увольнение военных со службы в армии будет осуществляться в установленные законодательством сроки, несмотря на пандемию коронавируса.
Бурдинский также пояснил, что новобранцы весеннего призыва по пути следования к месту службы будут по возможности размещаться компактно и изолироваться от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. Все они будут обеспечены медицинскими масками.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.