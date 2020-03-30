Российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2020 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что весенняя призывная кампания в России не будет перенесена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию у военнослужащих. Случаев заражения COVID-19 среди военных не выявлено.

В октябре — декабре 2019 года в российскую армию призвали более 130 тыс. новобранцев.