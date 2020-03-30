В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус

Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих

Об этом свидетельствуют данные бюллетеня газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Отмечается, что случаев заражения COVID-19 среди военнослужащих не выявлено.

Сообщается, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей ёмкостью 4800 койко-мест. В наличии у военных медиков России 2872 аппарата искусственной вентиляции легких.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заражены 1534 человека.

За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения COVID-19.