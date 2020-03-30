Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
  • Reuters

В обращении, опубликованном на его странице в Instagram, он заявил, что в настоящий момент, «кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера», но, как отметил замглавы Совбеза «это совсем не игра».

Он сообщил, что «более полумиллиона человек в мире заболели».

«К сожалению, то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения число заражённых COVID-19 в мире достигло 638 146.

11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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