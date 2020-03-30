Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
- Reuters
В обращении, опубликованном на его странице в Instagram, он заявил, что в настоящий момент, «кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера», но, как отметил замглавы Совбеза «это совсем не игра».
Он сообщил, что «более полумиллиона человек в мире заболели».
«К сожалению, то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения число заражённых COVID-19 в мире достигло 638 146.
11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.