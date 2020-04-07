Карельская прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту травмирования ребёнка в детсаде
- РИА Новости
Об этом сообщает Karelinform.ru.
Инцидент произошёл в январе 2020 года. Ребёнок получил серьёзную травму во время прогулки.
«В нарушение действующего законодательства сотрудники детского сада проинформировали родителей о травмировании ребёнка только вечером», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также отмечается, что расследование инцидента дошкольным учреждением проведено ненадлежащим образом. Руководителю детсада внесено представление об устранении нарушений закона.
«Представление рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, сотрудник, виновный в нарушении своих должностных обязанностей, привлечён к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Карелии завели уголовное дело по факту получения травмы ребёнком в детсаде.
Как сообщал progorod43, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаду.