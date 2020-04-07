Карельская прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту травмирования ребёнка в детсаде

Карельская прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту травмирования девочки в детском саде.

Об этом сообщает Karelinform.ru.

Инцидент произошёл в январе 2020 года. Ребёнок получил серьёзную травму во время прогулки.

«В нарушение действующего законодательства сотрудники детского сада проинформировали родителей о травмировании ребёнка только вечером», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что расследование инцидента дошкольным учреждением проведено ненадлежащим образом. Руководителю детсада внесено представление об устранении нарушений закона.

«Представление рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, сотрудник, виновный в нарушении своих должностных обязанностей, привлечён к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Карелии завели уголовное дело по факту получения травмы ребёнком в детсаде.

Как сообщал progorod43, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаду.