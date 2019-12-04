В Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаде

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В Кировской области завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Халатность» в отношении заведующей детским садом после травмирования одной из воспитанниц. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу Слободского МСО СУ СК России.
В Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаде
  • РИА Новости

В июле 2019 года трёхлетняя девочка во время прогулки схватилась за верхний край теневого навеса, запрещённого к эксплуатации и имевшего соответствующую оградительную ленту. Ребёнок порезался и был госпитализирован. Вред здоровью оценивается как средний.

Заведующая признала вину и возместила причинённый вред потерпевшей стороне. Дело прекращено. Женщине назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Амурской области организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада.

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