В Амурской области проводят проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада

В Благовещенске проводят проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детского сада, сообщает Пятый канал со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

Инцидент произошёл в игровой комнате, где находилась младшая группа. Дети получили ссадины и ушибы. Один из пострадавших госпитализирован.

Детсад закрыт до получения результатов строительной экспертизы.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения», — заявили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.