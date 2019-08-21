В Амурской области проводят проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада

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В Благовещенске проводят проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детского сада, сообщает Пятый канал со ссылкой на прокуратуру Амурской области.
В Амурской области проводят проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Инцидент произошёл в игровой комнате, где находилась младшая группа. Дети получили ссадины и ушибы. Один из пострадавших госпитализирован.

Детсад закрыт до получения результатов строительной экспертизы.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения», — заявили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.

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