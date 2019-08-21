В Амурской области проводят проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада
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Инцидент произошёл в игровой комнате, где находилась младшая группа. Дети получили ссадины и ушибы. Один из пострадавших госпитализирован.
Детсад закрыт до получения результатов строительной экспертизы.
«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения», — заявили в ведомстве.
Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.