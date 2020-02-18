В Карелии завели дело по факту получения травмы ребёнком в детсаду

В Карелии завели уголовное дело по факту получения травмы ребёнком в детсаду.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, девочка, находясь в игровой комнате учреждения, осталась без присмотра. В какой-то момент она упала и травмировала руку.

Дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаде.