В Карелии завели дело по факту получения травмы ребёнком в детсаду
- РИА Новости
Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По имеющимся данным, девочка, находясь в игровой комнате учреждения, осталась без присмотра. В какой-то момент она упала и травмировала руку.
Дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаде.