СМИ: Россияне начали активнее покупать морозильные камеры

Россияне начали активнее покупать морозильные камеры и холодильники.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-ретейлеров.

Как рассказали в пресс-службе «Яндекса», на маркетплейсе «Беру» в конце позапрошлой недели (16—22 марта) холодильниками стали интересоваться на 50% чаще, морозильниками — почти на 30%. Такой же спрос на морозильные камеры зафиксирован 7—17 марта, когда число заказов выросло более чем вшестеро.

На «Яндекс.Маркете» интерес к холодильникам вырос более чем вдвое, а пик заказов отмечен 19 марта. Пользователи сервиса активнее ищут и морозильники — спрос вырос примерно в три раза (по сравнению с мартом 2019 года).

«Холодильник.ру» на прошлой неделе отметил рост продаж морозильных камер в 5,3 раза, рассказали в интернет-магазине. С 16 по 22 марта такой товар брали в несколько раз чаще, чем обычные холодильники.

Как рассказали в goods.ru, если сравнивать с прошлогодними показателями, то морозильные камеры стали покупать в 17 раз чаще, но средний чек уменьшился на 2 тыс. рублей. По словам представителя сервиса, отчасти рост связан с развитием площадки и расширением ассортимента.

Ранее ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский в беседе с URA.RU оценил возможность роста цен на импортные товары в России.