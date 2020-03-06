Женщины-машинисты смогут работать в метро Москвы с 2021 года

Женщины-машинисты смогут работать в Московском метрополитене с 2021 года.

Об этом сообщает kp.ru.

В столичном метро женщины работали машинистами с 1936 года, но из-за повышенных нагрузок в 1980-х годах был введён запрет. Теперь он снят.

Первые 25 будущих сотрудниц осваивают профессию, рассказал мэр Сергей Собянин во время посещения Учебно-производственного центра Московского метрополитена.

«Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, мы обратились в Министерство транспорта, в Министерство труда, и они разрешили, чтобы с 1 января 2021 года женщины смогли работать машинистами электропоездов», — заявил он.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.