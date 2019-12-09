В Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро
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Он рассказал, что уже начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до посёлка Северного.
«У нас нет никаких сомнений в том, что в 2022 году эта ветка будет открыта для пассажиров. Там все работы налажены», — отметил чиновник.
Также ожидается продление Калининско-Солнцевской линии. По словам Хуснуллина, есть планы и по продлению Сокольнической ветки в Новую Москву и Арбатско-Покровской до Гольяново.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между станцией метро «Марьина Роща» и платформой Шереметьевская.