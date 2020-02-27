В Свердловской области завели дело из-за поддельного диплома у стоматолога

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В Нижнем Тагиле завели уголовное дело из-за поддельного диплома у стоматолога одной из клиник.
В Свердловской области завели дело из-за поддельного диплома у стоматолога
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

Установлено, что мужчина был принят на работу 30 октября 2019 года. При заключении трудового договора он предоставил диплом Самарского государственного медицинского университета.

Проверка показала, что в вузе такой диплом не выдавали. Также оказалось, что мужчина имеет медицинское образование, но только средне-специальное — он зубной техник.

Факт поддельного диплома вскрылся ещё в 2018 году, и материалы были переданы в отдел полиции. Но участковый уполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.

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