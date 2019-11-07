В Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала

Короткая ссылка
В Миассе уволили главного врача городской больницы №2 из-за скандала, сообщает телеканал «360».
В Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала
  • Pixabay

Как заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, руководитель учреждения Денис Маханьков намеревался списать всё на уборщицу.

Инцидент она назвала «вопиющим». Со среды в больнице работала комиссия регионального Минздрава.

«На самом деле, нарушения подтвердились и в части порядка оказания помощи. Уборщица не имела права даже приближаться к пациентке, это функция санитарки. Не были соблюдены нормы того, что касалось инвентаря. По факту нарушений главный врач сегодня утром был уволен», — пояснила Гехт.

Ранее в интернете появилось видео с обнажённой пациенткой, которую моют грязной тряпкой. Маханьков обещал, что в больнице проведут проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия по делу об избиении пациентов и их родственников в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить