В Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала

В Миассе уволили главного врача городской больницы №2 из-за скандала, сообщает телеканал «360».

Как заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, руководитель учреждения Денис Маханьков намеревался списать всё на уборщицу.

Инцидент она назвала «вопиющим». Со среды в больнице работала комиссия регионального Минздрава.

«На самом деле, нарушения подтвердились и в части порядка оказания помощи. Уборщица не имела права даже приближаться к пациентке, это функция санитарки. Не были соблюдены нормы того, что касалось инвентаря. По факту нарушений главный врач сегодня утром был уволен», — пояснила Гехт.

Ранее в интернете появилось видео с обнажённой пациенткой, которую моют грязной тряпкой. Маханьков обещал, что в больнице проведут проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия по делу об избиении пациентов и их родственников в больнице.