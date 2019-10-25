В Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику ЧОП по делу об избиении пациентов в больнице

В Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия по делу об избиении пациентов и их родственников в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

В частности, в январе 2019 года охранник в приёмном покое пристегнул к батарее наручниками пенсионера и как минимум полтора десятка раз ударил его резиновой дубинкой. Там же через несколько дней обвиняемый ударил другого мужчину и использовал против него электрошокер.

Его признали виновным в превышении полномочий работником ЧОП при выполнении должностных обязанностей.

«Судом ему назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Newsnn.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту избиения 14-летней школьницы.