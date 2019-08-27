В Нижнем Новгороде завели дело по факту избиения школьницы
- РИА Новости
Инцидент произошёл 18 августа. Заявление в полицию от матери потерпевшей поступило на следующий день.
Как утверждается, с девочкой о встрече в Ленинском районе договорилась знакомая. Пострадавшая заявила, что пришли ещё две девочки. В результате конфликта школьницу избили.
Участники инцидента установлены. Это две ровесницы потерпевшей и их 16-летняя знакомая, которая обучается в техникуме и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
В отношении родителей всех напавших заведены административные дела. Уголовное дело возбудили против студентки. Статья — «Побои».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор в отношении 47-летнего мужчины, угрожавшего убить пятиклассника в школе.