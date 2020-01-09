Путин поручил сделать электронной документацию по новым кораблям

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Российский лидер Владимир Путин, открывая совещание по итогам научно-тактической конференции «Российский военно-морской флот в ХХI веке», призвал включить в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы вся конструкторская документация была в электронном виде.
Путин поручил сделать электронной документацию по новым кораблям
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приёмке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что за последние 10 лет подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились.

Путин заявил, что в настоящее время «сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле её создания».

Он пояснил, что имеет в виду 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования, наличие современных судостроительных мощностей. 

«Хотел бы подчеркнуть, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта», — сказал президент.

Путин добавил, что в настоящее время завершается разработка комплексных целевых программ развития системы вооружений ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру. По его словам, он хотел бы услышать доклад о том, как продвигается эта работа.

Также Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.

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