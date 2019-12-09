Станцию МЦД-1 «Славянский бульвар» построят в июне 2020 года

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Станцию МЦД-1 «Славянский бульвар» планируют построить в июне 2020 года, сообщает «Вечерняя Москва».
Станцию МЦД-1 «Славянский бульвар» построят в июне 2020 года
  • РИА Новости

«В настоящее время на новом строящемся остановочном пункте «Славянский бульвар» Белорусского направления МЖД строители приступили к сборке ферм и монтажу навеса из металлоконструкций», — заявили в пресс-службе Московской железной дороги.

Там отметили, что работы проходят во время ночных технологических «окон», что не отражается на графике движения поездов.

Также строятся вторая платформа и тоннель для пешеходов.

Ранее Newinform сообщал, что свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров.

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