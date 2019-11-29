Более трёх миллионов человек стали пассажирами МЦД за первую неделю работы

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Свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров, сообщает Newinform.
Более трёх миллионов человек стали пассажирами МЦД за первую неделю работы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Это рекорд, никогда на пригородных железнодорожных направлениях так не увеличивалось количество поездок», — заявил заместитель главы российской столицы по транспортным вопросам Максим Лискутов.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, на первом центральном диаметре за неделю пассажиры совершили более 1,48 млн поездок, а на втором — свыше 1,65 млн. Вместе с тем было активировано порядка 3,7 млн карт «Тройка».

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по одному из маршрутов МЦД и побеседовали с пассажирами.

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