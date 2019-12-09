Эксперт прокомментировал предложение ввести электронные договоры купли-продажи авто

Адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с газетой «Известия» прокомментировал план Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.

«Для оформления такого договора потребуется подтверждённая учётная запись на сайте госуслуг и электронная подпись», — сказал он.

По его мнению, это может быть удобно для перекупщиков, занимающихся постоянной куплей-продажей машин.

Тем не менее Радько считает идею перспективной. Для её реализации потребуется обеспечить корректность и бесперебойность работы системы, а также защиту от несанкционированного доступа.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу.