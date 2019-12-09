Эксперт прокомментировал предложение ввести электронные договоры купли-продажи авто
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«Для оформления такого договора потребуется подтверждённая учётная запись на сайте госуслуг и электронная подпись», — сказал он.
По его мнению, это может быть удобно для перекупщиков, занимающихся постоянной куплей-продажей машин.
Тем не менее Радько считает идею перспективной. Для её реализации потребуется обеспечить корректность и бесперебойность работы системы, а также защиту от несанкционированного доступа.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу.