Эксперт прокомментировал предложение ввести электронные договоры купли-продажи авто

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Адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с газетой «Известия» прокомментировал план Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД запустить новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей.
Эксперт прокомментировал предложение ввести электронные договоры купли-продажи авто
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«Для оформления такого договора потребуется подтверждённая учётная запись на сайте госуслуг и электронная подпись», — сказал он.

По его мнению, это может быть удобно для перекупщиков, занимающихся постоянной куплей-продажей машин.

Тем не менее Радько считает идею перспективной. Для её реализации потребуется обеспечить корректность и бесперебойность работы системы, а также защиту от несанкционированного доступа.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу.

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