Командующий Северного флота рассказал о задачах моряков на 2020 год

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что приоритетной задачей моряков Северного флота в ближайшие годы является продолжение освоения Арктики.

«Одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе — это комплекс мероприятий по освоению Арктики», — приводит РИА Новости слова Моисеева.

Он также сообщил, что в 2020 году моряков ожидают новые походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан, и в Средиземное море.

Ранее сообщалось, что Северный флот вооружит все российские арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над Арктикой противовоздушный купол.