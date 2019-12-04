СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Об этом говорится в сообщении на сайте краевого управления СК.
«Согласно сообщениям, 28 ноября 2019 года в городе Вилючинске стая бродячих собак напала на школьницу», — заявили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следствие в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных в Вилючинске.
В октябре URA.RU передавало, что ХМАО организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.