СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

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Следственный комитет организовал проверку в связи с сообщениями СМИ о нападении стаи бродячих собак на школьницу в городе Вилючинске Камчатского края.

Об этом говорится в сообщении на сайте краевого управления СК.

«Согласно сообщениям, 28 ноября 2019 года в городе Вилючинске стая бродячих собак напала на школьницу», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следствие в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных в Вилючинске.

В октябре URA.RU передавало, что ХМАО организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.

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