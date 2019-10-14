В ХМАО проводят проверку по факту нападения бультерьера на детей

В Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту нападения бультерьера на детей, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл в Нижневартовске, когда учащиеся гимназии вышли на прогулку. За детей заступилась педагог.

«В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, причинённого здоровью детей, и будет дана правовая оценка действиям либо бездействию хозяйки собаки», — заявила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по ХМАО Алина Еремеевская.

В ведомстве отметили, что полиция нашла хозяйку собаки. Женщина утверждает, что бультерьер убежал из квартиры, поэтому находился на улице без поводка и намордника.

Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.