Эксперт оценил предложение наказывать хозяев за нападение собак на людей

Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

«Это справедливо. Конечно, если происходят такие инциденты, то виноват в первую очередь владелец собаки», — заявил он.

По его словам, также необходимо рассматривать саму ситуацию, вырвалась ли собака или же человек её натравил, поскольку это разные вещи.

Как считает Иншаков, соответствующие инстанции должны разбираться и потом выносить решение.

Со своей стороны, руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко в беседе с сайтом «Москва 24» заявила, что инициатива «имеет под собой хорошие мысли», но является несколько однобокой.

Кроме того, она отметила, что нужно внимательно подходить к выбору собаки, и за все действия животного несёт ответственность человек.

«Нет опасных пород, есть опасные владельцы», — добавила Борисенко.

Ранее юрист Александр Трещёв прокомментировал предложение наказывать хозяев за нападение собак на людей.