Юрист прокомментировал предложение наказывать хозяев за нападение собак на людей

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Юрист Александр Трещёв в беседе с URA.RU прокомментировал предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.
Юрист прокомментировал предложение наказывать хозяев за нападение собак на людей
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Как считает эксперт, в классическом понимании права инициатива не имеет оснований.

«Если хозяин натравил собаку, то её нужно воспринимать как орудие и человек должен за это отвечать. А если владелец собаки ничего не сделал и в его действиях нет никакой вины, я думаю, это перебор», — заявил Трещёв.

По его мнению, если владелец не исполнял те или иные положения закона, к примеру, если его собака гуляла без намордника и кого-то укусила, то он должен нести административную ответственность и компенсировать материально все потери.

Ранее телеведущий Николай Дроздов в беседе с Nation News прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.

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