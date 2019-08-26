Юрист прокомментировал предложение наказывать хозяев за нападение собак на людей

Юрист Александр Трещёв в беседе с URA.RU прокомментировал предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

Как считает эксперт, в классическом понимании права инициатива не имеет оснований.

«Если хозяин натравил собаку, то её нужно воспринимать как орудие и человек должен за это отвечать. А если владелец собаки ничего не сделал и в его действиях нет никакой вины, я думаю, это перебор», — заявил Трещёв.

По его мнению, если владелец не исполнял те или иные положения закона, к примеру, если его собака гуляла без намордника и кого-то укусила, то он должен нести административную ответственность и компенсировать материально все потери.

Ранее телеведущий Николай Дроздов в беседе с Nation News прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.