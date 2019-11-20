В Москве пройдут мероприятия, посвящённые Дню матери

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В столице будут организованы мероприятия ко Дню матери, сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
В Москве пройдут мероприятия, посвящённые Дню матери
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В рамках бесплатных лекций, мастер-классов и экскурсий специалисты расскажут, как пройти этапы беременности, сохранить своё здоровье, а также совместить материнство и карьеру.

В столичных семейных центрах, роддомах, детских поликлиниках, школах, а также центрах госуслуг пройдут встречи с будущими мамами. Все мероприятия будут бесплатными, однако для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.

В свою очередь, телеканал «360» сообщил, что в честь Дня матери, который в этом году отмечается 24 ноября, в 15 парках культуры и отдыха Московской области пройдут конкурсы, мастер-классы и концертные программы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии решили сделать День отца ежегодным праздником.

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