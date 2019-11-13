СК расследует смерть курсанта Тюменского военного училища

Военный следственный отдел СК возбудил дело о неоказании помощи больному после смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища.

«Установлено, что 7 ноября текущего года в 21:30 курсант обратился в поликлинику названного училища с жалобами на высокую температуру. Производившая приём медицинская сестра нормализовала температуру тела больного лекарственным препаратом, после чего направила его в подразделение, обязав явкой на приём к врачу 8 ноября 2019 года к 8 часам», — сообщили в СК.

На следующий день, 8 ноября, курсант вновь обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боль в животе. Его госпитализировали, в 13:15 он скончался «от молниеносного течения инфекции и сепсиса».

В начале сентября военный инструктор погиб в результате несчастного случая во время проведения учебного занятия на танках на одном из полигонов Забайкальского края.