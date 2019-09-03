Танкист-инструктор погиб на полигоне в Забайкальском крае

Короткая ссылка
Военный инструктор погиб в результате несчастного случая во время проведения учебного занятия на танках на одном из полигонов Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Танкист-инструктор погиб на полигоне в Забайкальском крае
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл 30 августа. Во время плановых занятий один из танков заглох под водой.

«Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Обстоятельства произошедшего устанавливает окружная военная комиссия совместно с правоохранительными органами.

В конце июня в Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду и погибли. Инцидент произошёл в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить