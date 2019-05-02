Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырёх военных в Сирии

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Сообщения о гибели четырёх российских военных в Сирии не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырёх военных в Сирии
  • РИА Новости

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что все представители Вооружённых сил России, находящиеся в Сирии, «живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи».

В Минобороны добавили, что информация о гибели россиян является «очередной фальшивкой».

Ранее в СМИ появилась информация о гибели четырёх российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.

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