Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырёх военных в Сирии

Сообщения о гибели четырёх российских военных в Сирии не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что все представители Вооружённых сил России, находящиеся в Сирии, «живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи».

В Минобороны добавили, что информация о гибели россиян является «очередной фальшивкой».

Ранее в СМИ появилась информация о гибели четырёх российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.