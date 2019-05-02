Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырёх военных в Сирии
- РИА Новости
«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве отметили, что все представители Вооружённых сил России, находящиеся в Сирии, «живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи».
В Минобороны добавили, что информация о гибели россиян является «очередной фальшивкой».
Ранее в СМИ появилась информация о гибели четырёх российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.