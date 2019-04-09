В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

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В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию. Как отметили в ведомстве, фотографии самолёта, появившиеся в сети, были сделаны в 2018 году.
В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию
  • © РИА Новости

«К сожалению, отдельные СМИ в погоне за цитированием «горячих новостей», появляющихся от имени малоизвестных источников в социальных сетях, зачастую не понимают их сути», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что из подписей к фотографиям, опубликованным в соцсетях, следует, что обновлённое изображение авиабазы Хмеймим доступно любому пользователю Google maps.

«Сами же фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе Хмеймим были сделаны в 2018 году во время его испытаний в реальных боевых условиях, о чём официально сообщалось российским военным ведомством», — уточнили в Минобороны.

В ноябре 2018 года Министерство обороны России опубликовало видео полёта Су-57 в небе над Сирией.

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