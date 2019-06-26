В Крыму погибли двое десантников
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- РИА Новости
Отмечается, что инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым».
«Двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули.