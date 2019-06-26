В Крыму погибли двое десантников

В Крыму двое десантников после прыжка с парашютом приземлились на воду, они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что инцидент произошёл 26 июня в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым».

«Двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули.