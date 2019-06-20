Морская авиация ЧФ проводит боевые учения в Крыму

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Морская авиация Черноморского флота проводит боевые учения в Крыму, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Морская авиация ЧФ проводит боевые учения в Крыму
  • РИА Новости

В ходе первого этапа экипажи многоцелевых истребителей и фронтовых бомбардировщиков выводили силы из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием на запасные аэродромы.

На втором этапе пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, а самолёты и вертолёты военно-транспортной авиации провели учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов.

Кроме того, Су-24М и Су-30СМ сделали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что на Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения.

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