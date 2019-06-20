На Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения

В Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.

«В учениях, проходивших в Баренцевом море, были задействованы четыре надводных корабля, четыре противолодочных самолёта Ил-38 и две многоцелевые подводные лодки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что в учениях приняли участие отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, которые выполняли задачи в ближней зоне и в акваториях пунктов базирования атомных подводных лодок СФ.

Ранее Newinform сообщал, что Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.