Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века

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Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века, сообщает Newinform.
Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века
  • РИА Новости

Как заявил командующий Александр Моисеев, Севфлот при поддержке Русского географического общества совершит комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа в рамках историко-патриотической акции «Три флага над архипелагом».

Участники пройдут по маршрутам Юлиуса Пайера, который в 1874 году исследовал мыс Флигели, Фредерика Джексона (исследовал остров Земля Александры в 1898 году) и Ивлина Болдуина (открыл остров Грэм-Белл в 1899 году).

Также планируется повторить маршруты полётов Яна Нагурского (1914 года) и Бориса Чухновского (1924 года).

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на месте крушения линкора в Крыму нашли предметы оснащения русских военных кораблей конца XVIII века.

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