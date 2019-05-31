Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века
- РИА Новости
Как заявил командующий Александр Моисеев, Севфлот при поддержке Русского географического общества совершит комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа в рамках историко-патриотической акции «Три флага над архипелагом».
Участники пройдут по маршрутам Юлиуса Пайера, который в 1874 году исследовал мыс Флигели, Фредерика Джексона (исследовал остров Земля Александры в 1898 году) и Ивлина Болдуина (открыл остров Грэм-Белл в 1899 году).
Также планируется повторить маршруты полётов Яна Нагурского (1914 года) и Бориса Чухновского (1924 года).
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на месте крушения линкора в Крыму нашли предметы оснащения русских военных кораблей конца XVIII века.