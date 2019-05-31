Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века

Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века, сообщает Newinform.

Как заявил командующий Александр Моисеев, Севфлот при поддержке Русского географического общества совершит комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа в рамках историко-патриотической акции «Три флага над архипелагом».

Участники пройдут по маршрутам Юлиуса Пайера, который в 1874 году исследовал мыс Флигели, Фредерика Джексона (исследовал остров Земля Александры в 1898 году) и Ивлина Болдуина (открыл остров Грэм-Белл в 1899 году).

Также планируется повторить маршруты полётов Яна Нагурского (1914 года) и Бориса Чухновского (1924 года).

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на месте крушения линкора в Крыму нашли предметы оснащения русских военных кораблей конца XVIII века.