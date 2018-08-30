На месте крушения линкора в Крыму нашли предметы оснащения русских военных кораблей конца XVIII века

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На месте крушения линкора «Святой Александр» в районе мыса Тарханкут в Крыму нашли предметы оснащения русских военных кораблей конца XVIII века, сообщает «Новый Севастополь».
На месте крушения линкора в Крыму нашли предметы оснащения русских военных кораблей конца XVIII века
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  • © Черноморский центр подводных исследований

Как рассказали в пресс-службе Севастопольского госуниверситета, это произошло в ходе совместной экспедиции Центра морских исследований и технологий СевГУ и Института востоковедения РАН при участии тульских дайверов из областного объединения Российского географического общества и подводного клуба «Нептун».

«Мы работаем на глубине шести метров в носовой части линкора. Удалось обнаружить и поднять с морского дна лёгкую мортиру, свинцовый лот, фрагменты такелажа, ядра, книппели и картечные заряды», — заявил научный руководитель экспедиции Виктор Лебединский.

Предметы войдут в музейную экспозицию, посвящённую истории «Святого Александра» и становлению Черноморского флота.

Экспедиция продолжается несколько лет. Её главная задача — исследовать подводно-археологические объекты в акватории Севастополя и Крыма.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что с затонувшего в XIX веке судна в Крыму подняли нераспечатанные духи.

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