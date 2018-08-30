С затонувшего в XIX веке судна в Крыму подняли нераспечатанные духи
- ©WaterFrame
- globallookpress.com
«На одном корабле был найден небольшой сосудик с пробкой, который мы ещё не открыли. Предположительно, это духи», — заявил директор филиала «Музей подводной археологии» Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.
По его словам, судно было обнаружено при работах по реконструкции набережной Терешковой. Корабль мог принадлежать Русскому обществу пароходства и торговли.
Сосуд в лабораторных условиях вскроют реставраторы из Санкт-Петербургского института культуры.
Ранее археологи нашли эллинистическую подвеску на раскопках в Крыму.
Также старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Малых в беседе с НСН прокомментировала вскрытие гигантского чёрного саркофага, найденного при раскопках в Александрии, и объяснила его цвет.