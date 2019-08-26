СМИ: На Украине морпех застрелил сослуживца

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В одной из военных частей морской пехоты в Одесской области Украины погиб военнослужащий.
СМИ: На Украине морпех застрелил сослуживца
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил ВСУ.

В сообщении говорится, что «произошёл трагический случай гибели военнослужащего».

Издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что морпех погиб от рук сослуживца.

«По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба военнослужащих были трезвыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В феврале 2018 года сообщалось, что украинские морпехи расстреляли четырёх сослуживцев в Донбассе.

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