В Казани пройдёт Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов
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Организаторами мероприятия, которое проводится в рамках гранта на реализацию молодёжных проектов, являются Казанский ГМУ и Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
В рамках школы, которая начнёт работу 14 ноября, пройдут тренинги, секции и встречи с лидерами здравоохранения России.
Ранее «Взгляд» сообщал, что студенческая олимпиада «Я — профессионал» получила более 100 тыс. заявок.