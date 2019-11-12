В Казани пройдёт Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов

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В Казанском медицинском университете с 14 по 17 ноября пройдёт Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав Республики Татарстан.
В Казани пройдёт Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов
  • Pixabay

Организаторами мероприятия, которое проводится в рамках гранта на реализацию молодёжных проектов, являются Казанский ГМУ и Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В рамках школы, которая начнёт работу 14 ноября, пройдут тренинги, секции и встречи с лидерами здравоохранения России.

Ранее «Взгляд» сообщал, что студенческая олимпиада «Я — профессионал» получила более 100 тыс. заявок. 

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