В Казани пройдёт Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов

В Казанском медицинском университете с 14 по 17 ноября пройдёт Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав Республики Татарстан.

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Организаторами мероприятия, которое проводится в рамках гранта на реализацию молодёжных проектов, являются Казанский ГМУ и Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках школы, которая начнёт работу 14 ноября, пройдут тренинги, секции и встречи с лидерами здравоохранения России. Ранее «Взгляд» сообщал, что студенческая олимпиада «Я — профессионал» получила более 100 тыс. заявок.