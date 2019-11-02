Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды

Министерство строительства презентовало первый в России индекс качества городской среды, доля городов с благоприятной средой составила 23%.

Отмечается, что при составлении индекса учитывалось 36 показателей, каждый оценивался по 10-ти балльной шкале.

«В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной», — цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.

Уточняется, что средняя оценка городской среды в России составила 163 балла.

Также сообщается, что группу «крупнейших городов в условно-комфортном климате» возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск.

14 августа Владимир Якушев в рамках визита в Японию отметил необходимость изучения стандартов городской среды Токио для развития собственной градостроительной политики.