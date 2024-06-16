Количество поддержавших итоговый документ в Швейцарии стран уменьшилось до 78

Количество государств, которые одобрили итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78.

Организаторы форума изъяли из первоначально опубликованного ими списка стран, одобряющих принятое на форуме коммюнике, который не учитывает мнение российской стороны, Иорданию и Ирак.

Так, количество стран, которые отказались поддержать документ, требующий передачи суверенитета над Запорожской АЭС Киеву, выросло до 15.

Это Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Южно-Африканская Республика.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн проведёт дискуссии с Москвой после конференции в Бюргенштоке.