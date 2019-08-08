В Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году

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В Адыгее намерены благоустроить 23 общественные и 35 дворовых территорий в 2019 году. На эти цели направлено 251,3 млн рублей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на республиканский Минстрой.
В Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году
  • Город Майкоп / © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«При благоустройстве территории важно опираться на общественные инициативы. Совместно с местными жителями приводить в порядок дворы, предусматривать все детали — делать всё возможное, чтобы людям жилось комфортно», — заявил глава региона Мурат Кумпилов.

По его словам, сами жители тоже должны проявлять инициативу, выходить на субботники, поддерживать чистоту.

Адыгея — участник проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

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