В Адыгее рассказали о планах по благоустройству дворов и площадей в 2019 году
- Город Майкоп / © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«При благоустройстве территории важно опираться на общественные инициативы. Совместно с местными жителями приводить в порядок дворы, предусматривать все детали — делать всё возможное, чтобы людям жилось комфортно», — заявил глава региона Мурат Кумпилов.
По его словам, сами жители тоже должны проявлять инициативу, выходить на субботники, поддерживать чистоту.
Адыгея — участник проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.