Власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки
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В частности, на улице должны высадить более 100 новых деревьев и кустарников, сообщает НСН.
На самой Остоженке и в расположенных рядом переулках проложат расширенные тротуары с гранитной плиткой. Также планируется установить новые фонари.
«А в Мансуровском и Кропоткинском переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками», — отметил мэр.
На время благоустройства Остоженку не станут полностью перекрывать. Движение ограничат лишь на части полос. Работы должны завершиться в сентябре, передаёт интернет-издание argumenti.ru.
Ранее в столице рассказали о программе благоустройства берегов Москвы-реки.