Власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по облагораживанию Остоженки.
Власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки
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В частности, на улице должны высадить более 100 новых деревьев и кустарников, сообщает НСН. 

На самой Остоженке и в расположенных рядом переулках проложат  расширенные тротуары с гранитной плиткой. Также планируется установить новые фонари.

«А в Мансуровском и Кропоткинском переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками», — отметил мэр.

На время благоустройства Остоженку не станут полностью перекрывать. Движение ограничат лишь на части полос. Работы должны завершиться в сентябре, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее в столице рассказали о программе благоустройства берегов Москвы-реки.

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