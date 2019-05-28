Власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по облагораживанию Остоженки.

В частности, на улице должны высадить более 100 новых деревьев и кустарников, сообщает НСН.

На самой Остоженке и в расположенных рядом переулках проложат расширенные тротуары с гранитной плиткой. Также планируется установить новые фонари.

«А в Мансуровском и Кропоткинском переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками», — отметил мэр.

На время благоустройства Остоженку не станут полностью перекрывать. Движение ограничат лишь на части полос. Работы должны завершиться в сентябре, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее в столице рассказали о программе благоустройства берегов Москвы-реки.