В Минстрое России предложили изучить градостроительный опыт Японии

Глава Министерства строительства России Владимир Якушев в рамках визита в Японию отметил необходимость изучения стандартов городской среды Токио для развития собственной градостроительной политики.

«Есть желание изучить международный опыт, чтобы понять, как должна развиваться наша градостроительная политика», — цитирует Якушева РИА Новости.

Он сообщил, что представители России достигли соглашения об изучении и возможном применении стандартов, используемых японскими коллегами при строительстве зданий в Токио.

Кроме того, планируется обмен опытом с Японией в сфере цифровых технологий в градостроительстве.

В июле сайт «Москва 24» передавал, что мэр столицы Сергей Собянин подписал договор о сотрудничестве на 2019—2021 годы с президентом метрополии Большой Париж Патриком Олье.

Программа предполагает обмен опытом по различным направлениям, включая предпринимательство и торговлю, градостроительство, экологию, культуру, информационные технологии и спорт.