Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два коммерческих судна
Об этом сообщил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире Al Masirah.
Он рассказал, что эсминец атаковали баллистическими ракетами в акватории Красного моря.
Нефтяной танкер Captain Paris также был атакован противокорабельными ракетами в Красном море, а танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам БПЛА в Аравийском море, добавил Сариа.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщило, что новое нападение на судно произошло у побережья Йемена.