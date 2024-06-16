Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два коммерческих судна

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по эсминцу США и двум коммерческим судам Captain Paris и Happy Condor.

Об этом сообщил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире Al Masirah.

Он рассказал, что эсминец атаковали баллистическими ракетами в акватории Красного моря.

Нефтяной танкер Captain Paris также был атакован противокорабельными ракетами в Красном море, а танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам БПЛА в Аравийском море, добавил Сариа.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщило, что новое нападение на судно произошло у побережья Йемена.